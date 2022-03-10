نائب رئيس المجلس الرئاسي يختتم زيارته للكونغو

اختتم اليوم الخميس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس زيارته للكونغو.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه أجرى لنائب رئيس المجلس الرئاسي، حفل توديع رسمي، حيث كان وزير الدفاع الكونغولي، في مقدمة مودعيه بمطار أولمبو.

وكان النائب قد التقى فور وصوله مدينة أويو، الكونغولية مساء أمس الأربعاء، الرئيس ساسو نغيسو”، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والذي أكد اهتمامه بالشأن الليبي، واستعداد الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال اللجنة المعنية.