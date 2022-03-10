مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء في بنغازي

وزعت المفوضية الأممية للاجئين، الخميس، مستلزمات الشتاء على أكثر من 1300 شخص مقيم في مخيم الحليس ببنغازي للعائلات النازحة من مدينة تاورغاء.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن المساعدات التي وزعت بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، شملت بطانيات ومراتب وأطقم المطبخ والأغطية البلاستيكية والمصابيح الشمسية، والملابس الشتوية والأحذية وحفاضات الأطفال.

وأكدت المفوضية أن ما يقارب من ألف أسرة مكونة من 4422 شخصاً، تعيش في ثمانية مخيمات في بنغازي وضواحيها، تم تزويدهم بمواد الإغاثة والملابس الشتوية لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.

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