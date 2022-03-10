الصغير: المنفي ومجلسه يجب أن يتم عزلهم

طالب حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، بعزل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بسبب صمته عن الممارسات الموجودة في ليبيا، مؤكدا أنه يدعي الحياد رغم أنه القائد الأعلى للجيش.

وقال الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك”:” المنفي ومجلسه يجب أن يتم عزلهم، من غير المعقول أن يلتزم الصمت ويدعي الحياد في هذا الوقت وهو من يدعي بأنه القائد الأعلى للجيش، وكل هذه الأرتال تتحرك وكلها يفترض بأنها تحت رئيس أركانه محمد الحداد”.

وأضاف:” ما فائدة استمرارهم وهم لا دور لهم ولا فائدة منهم؟، على الأقل يقول قرار النواب باطل ويتخذ ما يلزم أنت تنفيذه أو يقول القرار صحيح ويتخذ ما يلزم لتنفيذه، أمًا أكل ومرعى وقلة صنعة هذي حتى، تجاوزتها”.