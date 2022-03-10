بـ 600 مليون يورو..حكومة الدبيبة تأذن بإنشاء مصفاة تكرير النفط واستخلاص غاز الطهي بالجنوب

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قرار يأذن فيه للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح قرار الدبيبة أن قيمة المشروع تعادل مبلغ قدره 600 مليون يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للأحكام التشريعات النافذة.

ونص قرار رئيس الحكومة في مادته الثانية على أن تتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع المشار إليه.

زنصت المادة الثالثة على أن تعمل وزارة المالية على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبلغ المشار إليه على قوة الباب الثالث الأعوام المالية (2022 م – 2023 م) دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.