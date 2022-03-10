تحركات عسكرية في منطقة الصياد والزهراء وسط توتر أمني بالمنطقة

أفاد مصدر لـ218 بانتشار واسع للكتيبة 55، التي يقودها معمر الضاوي بمنطقة صياد جنوب غرب العاصمة طرابلس، مع تمركز للسيارات العسكرية التي تحمل أسلحة متوسطة في كوبري الزهراء.

في الوقت نفسه سُمع أصوات رماية كثيفة بالأسلحة المتوسطة في اتجاه المدينة الرياضية بطرابلس، في وقت تشهد فيه العاصمة توتراً أمنياً واستنفاراً للتشكيلات المسلحة، على خلفية تحرك رتل تابع لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا باتجاه طرابلس الخميس.

وكانت تشكيلات عسكرية موالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قد أقفلت الطريق الساحلي عند بوابة الشرطة العسكرية بمدينة الخمس، مع إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في محاولة لعرقلة تحرك الرتل التابع لبشاغا من التوجه لطرابلس.

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