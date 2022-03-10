وزير التعليم التقني يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

أدى وزير التعليم التقني بالحكومة الليبية الجديدة فرج خليل سالم، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس، وذلك ليُباشر عملهِ وزيراً للتعليم التقني، عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.

وفي وقت سابق أدى 8 وزراء اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، في مكتبه بمقر إقامته في القبة، تمهيدًا لمباشرة أعمالهم، وهم وزير الداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، ووزير الحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك الطاهر، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي.