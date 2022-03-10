واشنطن تدعم استقلال مؤسسة النفط وعدم انقطاع الإنتاج

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، دعم بلاده لـ«استقلال المؤسسة الوطنية للنفط».

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤول الأميركي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث جرى الاتفاق على «ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وأهمية استمرار عمليات المؤسسة دون انقطاع لصالح جميع الليبيين»، وفق منشور عبر حساب تابع لوزارة الخارجية الأميركية على «تويتر».

وفي أحدث بياناتها بشأن الإنتاج، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء الماضي، تعافي الإنتاج من الخام بعد فتح صمامات الرياينة، وتجاوزه المليون و100 ألف برميل يوميا.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، طلبت وزيرة الطاقة الأميركية من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج مزيد النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

كما دعت مجموعة السبع، أيضا، الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتصلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من تقوُّض عمل المؤسسة الوطنية للنفط، أو تسييسها، وهو ما يشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها.