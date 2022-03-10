المغربي: إجراءات تسليم الحكومة الجديدة ستكون سلسة ولن ندخل في حرب

قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي، إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز التقت رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح في مدينة القبة، وتم عرض جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا عليها، فأكدت أنها قانونية.

وأضاف المغربي، في تصريحات صحفية، أنه “عرض عليه رشوة بمبلغ ضخم نظير عدم حضوري جلسة منح الثقة”.

ولفت إلى أن “إجراءات تسليم الحكومة الجديدة ستكون سلسة ولن ندخل في حرب أو أي عمليات عسكرية”.

وتابع: ”تحدثت مع رئيس الوزراء فتحي باشاغا بأن يتجنب الحرب ويتبع الإجراءات القانونية، والخيار الأخير في مسألة تسليم الحكومة الجديدة سيكون الحرب”.

وأشار إلى أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة سليمة والإجراءات قانونية ولا يحق لأحد الاعتراض على هذه الإجراءات.

وأوضح أن “مجلس النواب هو الجسم التشريعي ومن حقه منح الثقة”، متابعا: ”جاءوا إلينا بشرعية من جنيف وشخص يعبث بالناس ويهدر أموال الليبيين”.

واستطرد: ”ما يفعله الدبيبة عبث بالدولة الليبية خاصة أنه جاء بالمال الفاسد”.