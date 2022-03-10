الدبيبة يطلع على أسعار المواد الغذائية في سوق الكريمية بطرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس رفقة وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة بزيارة تفقدية لسوق بيع المواد الغذائية بالجملة “الكريمية”، وذلك لمتابعة أسعار السوق المحلية قبل شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الجولة عددا من المحال التجارية الخاصة بتوزيع المواد الغذائية وكذلك بعض الأسواق التجارية.

واطلع الدبيبة خلال الجولة على مدى توفر السلع بالأسواق والمحال التجارية، من مواد أساسية ، ومدى توفر المخزون الكافي من مادة الدقيق واستقرار أسعارها.