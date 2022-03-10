ليبيا الان

الدبيبة يطلع على أسعار المواد الغذائية في سوق الكريمية بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس رفقة وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة بزيارة تفقدية لسوق بيع المواد الغذائية بالجملة “الكريمية”، وذلك لمتابعة أسعار السوق المحلية قبل شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الجولة عددا من المحال التجارية الخاصة بتوزيع المواد الغذائية وكذلك بعض الأسواق التجارية.

واطلع الدبيبة خلال الجولة على مدى توفر السلع بالأسواق والمحال التجارية، من مواد أساسية ، ومدى توفر المخزون الكافي من مادة الدقيق واستقرار أسعارها.

الوسوم

الدبيبة ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك