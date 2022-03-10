الحويج: النماء الاقتصادي يعتمد على تنمية الصادرات

ترأّس وزيرُ الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، حفلاً لتكريمِ مصنع تنّ الوفاء التابعِ لشركةِ جنوبِ المتوسط للتنميةِ الغذائية، والذي أقامه مركز تنميةِ الصادرات، بعد حصول المصنع على شهادة اعتماد مؤسّسيّ لتصدير المنتجات السمكية الليبية من قبل اللجنة المشكلة من مدير عام المركز.

من جهته أثنىٰ الحويج، على الجهودِ المبذولة لإثراءِ السوق الليبي بمنتجاتٍ وطنية ذات جودةٍ عالية، مؤكّداً أنّ النماء الاقتصاديّ يعتمد بشكلٍ كبير على تنميةِ الصادرات، مشيراً إلى أهمية تنوّعها وأن لا تقتصر فقط على النفط والغاز.