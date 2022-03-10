تقارير دولية: ليبيا تتجه لتجربة جديدة في مجال تقنيات بطاقات الدفع البيومترية

ليبيا – أكد تقريران إخباريان نشرهما موقعا “فاين تيك فاينانس” البريطاني و”بايوميترك” الكندي الماليان عن تعاون دولي بهدف إصدار بطاقات الدفع في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أشارا إلى اختيار تقنية بطاقات الدفع البيومترية لشركة “زويب” العالمية من قبل شركة “بال كارد” الأسترالية، من قبل بنك البحر المتوسط، ليكون منصة بطاقات دفع بيومترية التي يخطط لتجريبها في ليبيا.

وأضاف التقريران: إن هذا البنك متوسط الحجم له فروع في جميع المدن الليبية الكبرى، وإن “زويب” ستقوم بتدريب المعنيين بشأن مختلف جوانب إصدار وإدارة البطاقات. فيما أفاد البنك أنه يتطلع إلى إطلاق الإصدار التجريبي في الربع الثاني من العام 2022 ليكون خطوة لنشر البطاقات في وقت لاحق من العام.

وتابع التقريران أن هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في ليبيا سيتم إطلاقها عبر منصة “زويب بي”؛ لأن البنك يركز على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وله فروع في مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس وغيرها.

وأضاف التقريران: إن البنك يحرص على تجربة منصة بطاقات الدفع البيومترية أحادية السيليكون وتقييم تأثيرها على جعل تجربة الدفع سلسة وأكثر أمانًا للمستهلكين؛ إذ تعد ليبيا من الأسواق الناشئة الرئيسية في إفريقيا التي تسعى إلى الابتكار في نظام الدفع الخاص بها بهدف تقليل الاحتيال والفساد وتحسين تجربة المستخدم.

وبحسب التقريرين، فإن فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ”زويب” متحمس لدخول السوق الليبي مع بنك البحر المتوسط ومساعدته على تجربة الجيل القادم من بطاقات الدفع، فبالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين سيتم دعم البنك خلال جميع مراحل التجربة والإطلاق ما يضمن أفضل تجربة للعملاء.

ترجمة المرصد – خاص

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