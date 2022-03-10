مصدر لـ218: تفاهمات تقضي بعودة رتل باشاغا لمدينة مصراتة

أكد مصدر لـ218 عن نجاح جهود قادها وجهاء ورجال أعمال وقادة عسكريون من مدينة مصراتة، في نزع فتيل التوتر الذي شهده محيط العاصمة طرابلس، الخميس.

وأفاد المصدر بأن الجهود توصلت إلى تفاهمات تقضي بعودة الرتل المسلح التابع لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، والمتمركز في شرق العاصمة طرابلس بمنطقتي الزطارنة والقربوللي، إلى مدينة مصراتة.

وأضاف المصدر أن التفاهمات قد تقود لتسوية تضمن دخول باشاغا رفقة عدد من وزراء حكومته إلى مدينة طرابلس، عبر مطار معيتيقة خلال الساعات القادمة.

وكان رتل مسلح تابع لباشاغا حاول الخميس التوجه لمدينة طرابلس، قبل أن تمنعه تشكيلات مسلحة أقدمت على غلق الطريق الساحلي بمدينة الخمس، وسط إطلاق نار تحذيري، الأمر الذي دفع الرتل لتغيير مساره والتوجه عبر طريق العمامرة ترهونة، قبل أن يضطر للتمركز في منطقة القربولي والزطارنة المحاذية لمدينة طرابلس، وسط تحشيد واستنفار عسكري لتشكيلات موالية للدبيبة في تاجوراء وجنوب طرابلس.

في السياق نفسه علمت 218 عن تحشيدات واستنفار أمني مشابه للكتيبة 55 التي يقودها معمر الضاوي بمنطقة الصياد والزهراء، مدعومة بسيارات تحمل أسلحة متوسطة لمنع أي تحرك عسكري لتشكيلات موالية لباشاغا من التحرك في المناطق الواقعة غرب طرابلس.

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