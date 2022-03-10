قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي رئيس لجنة أزمة العالقين الليبيين في أوكرانيا، مراد حميمة، إن السفارة الليبية في أوكرانيا تنسق مع لجنته منذ بداية أعمالها الأسبوع الماضي.

وأكد حميمة في تصريحات تلفزيونية أنه تم إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا إلى دول الجوار عبر بولندا وسلوفاكيا أو رومانيا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك 170 آخرين من الجالية رفضوا الخروج لأسباب خاصة.

موضحا أن لجنة أزمة العالقين زارت مدينة كييف للتشاور والتنسيق مع الجيش الأوكراني والجالية الليبية والسفارة هناك؛ من أجل التنسيق لإجلاء 22 مواطنا ليبيا من مدينة سومي المحاصرة من قبل القوات الروسية حيث يعيش المواطنون هناك ظروفا صعبة بسبب انقطاع الماء والكهرباء والغذاء عنهم، ونقلهم إلى مدينة لفيف العاصمة المؤقتة لأوكرانيا، واللقاء بهم والاطمئنان عليهم واتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى ليبيا.

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