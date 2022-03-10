ثابت يرحّب بمشروع قرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا

رحّب مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، بمشروع قرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الصادر عن مجلس الجامعة على المستوي الوزاري، بعد اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في 7 مارس الجاري.

وقال ثابت، إن هذا القرار يعبّر عن التضامن الكامل مع ليبيا، ويؤكد الالتزام بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ويرفض كافة أنواع التدخل الخارجي، ويدعم المسار الانتخابي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكونها الحل الوحيد للأزمة السياسية في البلاد، في أقرب وقت ممكن.

وأشار ثابت إلى أن مشروع القرار يدعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء، وفى مدى زمني محدد بما يحفظ سيادتها ووحدتها.

وأشاد مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية، بدور الجامعة في دعم عملية الاستقرار في البلاد، وجهودها للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل حل الأزمة الليبية.