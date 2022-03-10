صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا يتلقى دعمًا من كندا لتمكين النساء فيها

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيارة السفيرة الكندية في ليبيا “إيزابيل سافارد” لمواقع مشاريع الصندوق في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مرافقة الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا سمير عنوتي لـ”سافارد” التي قالت: إن بناء القدرات لتحسين تقديم خدمات الصحة الإنجابية وحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف سيحقق مكاسب طويلة الأجل.

وأضافت “سافارد” قائلة: “بينما تنتقل ليبيا من الصراع والتقلب إلى السلام والاستقرار المحتملين، فإن هذه هي الفترة التي نحول فيها انتباهنا إلى الفئات الأكثر ضعفًا بما في ذلك النساء والفتيات في البلاد”، فيما أكد التقرير إن الحكومة الكندية قدمت منذ العام 2017 دعما مكثفا للصندوق.

وتابع التقرير: إن هذا الدعم يأتي للتدخلات الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان التي تركز على الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لتحديات وباء كورونا فيما قالت السفيرة: “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعبر عن التزام حكومة كندا بالوقوف إلى جانب الصندوق”.

وقالت “سافارد”: “صندوق الأمم المتحدة للسكان ساع لتحقيق مستقبل صحي وخال من العنف للنساء والفتيات في ليبيا” في وقت أوضح فيه التقرير أن السفيرة زارت مستوصف وريمة الصحي في العاصمة طرابلس الذي تم دعمه من قبل الحكومة الكندية من خلال المعدات والإمدادات بعد أحداث العام 2019.

وأشار التقرير إلى أن هذه المرفق الطبي يقدم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها التوليد الطارئ المنقذ للحياة ولحديثي الولادة وغيرها من الخدمات الطبية، إذ يقدم المساعدة لنحو 60 مريضة من بينهن مهاجرات غير شرعيات، فيما التقت السفيرة بالمستفيدات والعاملات في المستوصف.

وأضاف التقرير: إن العاملات تم تدريبهن مسبقا من قبل الدعم الكندي وحصلوا على معلومات حول القدرات الحالية بسبب الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية في ليبيا، فيما زارت السفيرة في وقت لاحق مشروع الفضاء الآمن للنساء والفتيات التابع للصندوق في حي قرجي بالعاصمة طرابلس.

وبين التقرير أن دعم كندا كان حاسمًا لضمان توفير خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في المشروع بما فيه الدعم النفسي والاجتماعي وجلسات التدريب على المهارات الحياتية وسبل كسب العيش وجلسات التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وتوزيع مستلزمات الكرامة.

وأضاف التقرير: إن الصندوق يدعم 4 مساحات آمنة للنساء والفتيات في مدينتي بنغازي وسبها و2 في العاصمة طرابلس فهذه المساحات تمثل نقاط دخول لاكتشاف حالات الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي يزورها يوميًا عدد كبير من المستفيدات بما فيهن المهاجرات غير الشرعيات وفئات ضعيفة.

وتابع التقرير: إن السفيرة شهدت أنشطة مختلفة تتعلق باليوم العالمي للمرأة مع تقديم التهنئة للموظفات والمستفيدات الحاضرات بهذه المناسبة. فيما قال عنوتي: “أنا ممتنّ لزيارة سافارد والحكومة الكندية على دعمها الثابت لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا والعالم فقد تلقينا دعمًا سخيًا من كندا منذ وقت الأزمة”.

وأضاف عنوتي بالقول: “نحن قادرون معًا على توفير خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة والاستجابة الحيوية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات في ليبيا، وليبيا لديها عائد ديموغرافي يمكن أن يساهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع عنوتي:”التسريع يتم خاصة من خلال تحسين الصحة الإنجابية والخدمات الصديقة للشباب التي ستمكن النساء من تحقيق إمكاناتهم الكاملة ووفقًا لهذه الرؤية بالإضافة إلى موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، فستحافظ كندا على دعمها القيم الذي يساهم في تحقيق مستقبل مستدام لليبيين وخاصة النساء”.

ترجمة المرصد – خاص

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