ترحيب دبلوماسي ليبي بمخرجات الاجتماع الوزاري للجماعة العربية

رحّب مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، بمشروع قرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأشار ثابت في تصريحات لمنصة حكومية، إلى أن هذا القرار يُعبّر عن التضامن الكامل مع ليبيا، ويؤكد الالتزام بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ويرفض كافة أنواع التدخل الخارجي، ويدعم المسار الانتخابي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لكونها الحل الوحيد للأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف ثابت أن مشروع القرار يدعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء، وفي مدى زمني محدد بما يحفظ سيادتها ووحدتها.

وأشاد ثابت بدور الجامعة العربية في دعم عملية الاستقرار في البلاد، وجهودها للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل حل الأزمة الليبية.

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