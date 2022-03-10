باشاغا والدبيبة قبلا الدخول في مفاوضات لإنهاء الخلاف السياسي

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أشاد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، باستعداد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، لتهدئة التوترات داخل العاصمة طرابلس والوصول إلى حل للخلاف السياسي مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

ويرفض عبدالحميد الدبيبة تسليم مهام الحكومة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والذي جرى تكليفه من قبل مجلس النواب لرئاسة الحكومة.

وقال نورلاند، “تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا. وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة”.

وأضاف نورلاند، أنه “لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل. في جميع أنحاء البلاد.”

1/2 السفير نورلاند: “ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف، تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة. #ليبيا pic.twitter.com/0uNHuSTBvD — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 10, 2022

كما ذكر نورلاند، أنه “تواصل مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة”. وقال إنه “قدّر التزامه بحماية الأرواح وكذلك استعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي”.

السفير نورلاند: “في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليلة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.” #ليبيا pic.twitter.com/mrBydsTPFC — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 10, 2022

وتحدثت تقارير اليوم عن وجود حشد قوات وتحركات أرتال كبيرة داخل طرابلس وما حولها.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة. وحثت على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في “مساعيها الحميدة” للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.