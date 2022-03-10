وزير الصحة: وجود الدبيبة خطر على الدولة الليبية واستمراره في الحكم سيؤدي بالدولة إلى الهلاك

أكد وزير الصحة عثمان عبد الجليل، أنه طعن في القضاء ترشح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لأنه مضى تعهدا ولم يلتزم به ولم يلتزم أيضا بالمادة 12 من قانون الانتخابات وقبل رفض الطعن رغم أنه غير مقتنع له.

وأوضح عبد الجليل، في تصريحات متلفزة، أنه “كان يحب على الدبيبة أن يحترم خارطة الطريق حتى نعطي مثالا للدولة المدنية الحقيقة”، مضيفا أن “القاضي التابع للدبيبة برر ترشح الأخير بأنه تعهد أخلاقي وكأننا ليس لدينا أخلاق في قيادتنا”، وفق قوله.

ورأى أن” ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات مرفوض لأنه كتب تعهدا وأقسم أثناء منح الثقة داخل مجلس النواب بأنة لن يترشح للانتخابات الرئاسية”، معربا عن قناعته الراسخة بأن “وجود الدبيبة خطر على الدولة الليبية واستمراره في الحكم سيؤدي بالدولة إلى الهلاك”.

ولفت إلى “الأمور الاقتصادية والفساد والرشاوي التي تجاوزت الخيال في عهده الدبيبة”، مؤكدا أن “منحة الزواج والعقود فيهما فساد أيضا”، معتبرا أن “اتفاق جنيف كان لا بد منه لكن نتائجه لم تكن مرضية وتم القبول بها لضرورة توحيد البلاد”.

وتساءل عبد الجليل: “هل يعقل أن هناك طريق 23 كيلو سيكون تكلفته 4 مليار دينار؟” مؤكدا أن “الجميع سمع عن الرشاوي في عهد الدبيبة وأن هناك أعضاء من لجنة الـ75 استلموا رشاوي منه”.

وقال إن “الرشاوي سارت في تونس وجنيف وهذا شيء معيب لأننا أمام أنظار العالم”، مشددا على ضرورة النظر إلى عدد الوزراء المسجونين الآن والآخرين في الطريق بسبب العقود التي تتناثر يمينا ويسارا.

وبشأن فترة توله وزارة التعليم في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، أكد على حدوث إصلاح في التعليم منها الغش والإيفاد والقوانين واللوائح ونسبة النجاح كانت 60%، مشيرا أنه تولى المنصب بعد إعفاء محمد العزابي لأسباب شخصية.

وتابع: “تقييم المعلم كان غير مرضي لنا واعتبر تقرير المفتشين التربويين طريقة قديمة لا تواكب الصور الحديثة”، مردفا: “تقرير المفتشين التربويين أصبح صور صورية ولا تعكس الواقع الحقيقي للمعلم”.

وواصل: “يجب ألا يشعر المعلم بالحرج إذا جاء مفتش تربوي لتقييمه واختباره في الأداء فكل موظف في الدول المتقدمة يخضع لتقييم دائم ويجب ألا نأخذ أي موضوع للتشكيك”، مستدركا أن “خطوات تطوير المعلم لم تكتمل بعدما أدرنا الخطوة الأولى بحوالي 62 ألف خضعوا للتجربة”.

واستكمل: “التقييم لا يوجد فيه أي إهانة للمعلم واعترف أنه كان هناك هجمة وسخرية من المجتمع على السوشيال ميديا على المعلم وهو ما أدى إلى ذلك، والانتقادات التي تلقاها المعلم كانت لادعة رغم أنه كان هناك نسبة كبيرة من المعلمين سعداء بإجراء التجارب”.

ونفى أن تكون الاعتصامات دليلا على أن إجراء وزارة التعليم مع المعلم خاطئة، مؤكدا أن الإصلاح يجب أن يكون بطريقة علمية وأن استقالته جاءت بعد فصل التعليم العالي عن التعليم الأساسي بها لبس كبير، مشددا على ضرورة أن يرى الجميع الوضع الآن هل التعليم العالي أو الفني به خدمة جيدة فلا وجود للكتب وهناك كوارث كبيرة.

وأشار إلى أن “التعليم كله جسم واحد والإصلاح فيه لا يتجزأ وكنا نسير في اتجاه الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم التفاعلي”، لافتا أنه جلس مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج ثلاثة ساعات وقال له إن انفصال الوزارتين ليس في صالح العملية التعليمية وسيوقف أي إصلاح وأن أي انفصال سيفشل العلمية التعليمية وأنه سيستقيل إذا فعل.

وقال إن الخلل في وزارة التعليم كان من أناس مشاغبة وفاسدة لا يريد ذكرها إلا أمام جهة قانونية ترى أن وجود عثمان عبد الجليل يسبب لهم مشكلة، نافيا وجود أي شبه فساد في وزارة التعليم أثناء عمله بها وإذا كان هناك تقرير من ديوان المحاسية يجب إظهاره.

وبشأن صفقة المقاعد مع الشركة التركية، قال عبد الجليل إنها “كانت قبل أن يتولي المنصب وبدون علمه ورغم ذلك أوقفها وقرر فتح تحقيق بها والقضية الآن أمام النائب العام”، متحديا أي شخص يقول إن هناك تجاوز مالي في وزارة التعليم خلال فترة وجودي.

واتهم عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي في حكومة الدبيبة بأنه “كان يتحرك بمفرده ولا يتحمل مسؤوليته وكان هناك تجاوزات كبيرة منه”، مؤكداً أنه “لم يستعجل في قرار الاستقالة وكانت بأريحية”.

وختم عبد الجليل تصريحاته بالقول إن “فرنسا وأمريكا وبريطانيا وكندا والصين واليابان كل هذه الدول بها وزارة تعليم واحدة، وأنه يشبه التعليم بالمريض فلا يمكن أن تقول للوزير عالج النصف الأعلى واترك الآخر فهذا غير منطقي”.