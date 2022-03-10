السلاك: استقالة بعض الوزراء بحكومة الدبيبة يشير إلى دخول باشاغا طرابلس

حذر محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، من تطور الأوضاع أو حدوث اشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وقال السلاك في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، إن بعض الوزراء بحكومة الدبيبة تقدموا بالاستقالة ما يشير إلى السيناريو الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بأنه سيدخل العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة.

واستبعد السلاك أن تكون القوات التي ترافق باشاغا تسعى لإثارة أزمة في العاصمة، إلا أنها سترد حال قيام القوات الأخرى بأي أعمال عنف.

وأعلن كل من عبدالفتاح خوجة وزير الخدمة المدنية، واجديد معتوق وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، وأحمد بوخزام وزير الدولة لشؤون المهجرين ووزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، استعدادهم لتسليم مهامهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تجنبًا للانقسام.

كما قدم عدد من وكلاء الوزرارات بحكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم من مناصبهم في ظل تحشيدات من القوات بالمنطقة الغربية نحو العاصمة طرابلس.