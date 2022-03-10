ضبط 87 ألف قرص مخدر بحوزة شخص في طبرق

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن ضبط 87 ألف قرض مخدر بحوزة شخص في نطاق مدينة طبرق.

وأفاد منشور للوزارة على «فيسبوك»، بأن أعضاء التحري والقبض بمكتب تحريات المنطقة الشرقية في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنوا من القبض على شخص ليبي الجنسية وبحوزته 87 ألف قرص مخدرة بمدينة طبرق، وذلك بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع مديرية أمن طبرق.

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وأمس الأربعاء، اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز.

واستعرض خلال الاجتماع الجهود التي يبذلها الجهاز في محاربة آفة المخدرات وضبط مروجيها للحفاظ على المجتمع من خطر هذه السموم، ووضع الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل لارتقاء بمستوى الأداء الأمني بالجهاز.

وبعد تزايد الهجمات من قبل عصابات المخدرات في الآونة الأخيرة، وهو ما شهدته الشواطئ والحدود الجنوبية للبلاد عقد، 18 فبراير، اجتماع، ضم مسؤولين بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كل من ليبيا والنيجر ونيجيريا؛ لبحث التعاون بين دول الجوار في التصدي لهجمات عصابات المخدرات المحلية والدولية.