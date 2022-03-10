باشاغا: لن تكون هناك نزاعات ولا حروب أهلية

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إنه يخطط للتواجد في العاصمة طرابلس في غضون أيام، على الرغم من وجود حكومة أخرى تعارضه حاليًا هناك.

وأعرب باشاغا في حوار مع وكالة أسوشيتد برس -الأربعاء-، عن اعتقاده أن الدولة التي مزقتها الحرب يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال، وأن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبًا، وهو السبيل الوحيد للخروج من الصراع الليبي المستمر منذ عقد من الزمن.

وأضاف باشاغا أن الحل السياسي الوحيد في ليبيا، يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واستبعد باشاغا احتمال عودة العنف، قائلاً إن الجهود جارية لإيجاد تسوية سلمية للمأزق والسماح لحكومته بالعمل من العاصمة. ولم يوضح عن سبب توقعه في أن يبدأ عمله من طرابلس قريباً. وأضاف: “لن تكون هناك نزاعات ولا حروب أهلية، ولن يعود الاقتتال الداخلي مرة أخرى، وسأكون في طرابلس خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة”.

وأشار باشاغا إلى أن هناك تقارباً حقيقياً لأول مرة بين الشرق والغرب، واصفاً ذلك “بالخطوة الجيدة”.

جدير بالذكر أن العاصمة طرابلس قد شهدت تحركات عسكرية اليوم وفي الأيام القليلة الماضية، على خلفية أنباء عن قرب وصول باشاغا إلى العاصمة، ما سبب توتراً عسكرياً بين أنصار كل من باشاغا والدبيبة كاد أن

يتطور لاشتباكات في عدة مناسبات.

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