بوخزام يعلن استعداده لتسليم مهامه الوزارية لحكومة باشاغا

أخبار ليبيا24

أعلن، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وزير التعليم المكلف في حكومة الوحدة، أحمد بوخزام، استعداده لتسليم مهامه إلى الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد بوخزام، في بيان مصور، احترامه لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وقرار منح الثقة لها.

يأتي ذلك بينما لازال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم مهامه للحكومة الجديدة.

وأكد بوخزام، التزامه بتعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها. كما أكد الوزير، جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهدا الشعب الليبي بأنه لن يكون مشاركا في عودة الانقسام السياسي.

وزراء آخرون

وسبق أن أعلن وزيرا الخدمة المدنية، عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق، بحكومة الوحدة، احترامهما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة والتزامهما بعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.