شوايل: على الدبيبة ترك السلطة لتجنب اندلاع صراع في ليبيا

رأى وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن الحل لتجنب اندلاع صراع في البلاد يتمثل في أن يترك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة السلطة وأن يجنب البلاد الانزلاق إلى المواجهات مجددا.

وقال شوايل في تصريحات صحفية إن المجموعات المسلحة والمليشيات مستعدة لفعل أي شيء مقابل المال، لافتا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المنتخبة والشرعية، والتي اختارت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

ودعا شوايل باشاغا إلى الالتزام برفع الحالة القاهرة التي أعاقت إجراء الانتخابات العامة، كي يُعبّر الشعب الليبي عن إرادته، وأن تكون حكومته هي الحكومة الانتقالية الأخيرة، فالشعب الليبي له حق في اختيار من يتولى السلطة.