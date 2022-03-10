الكبير يلتقي مع ممثلي صندوق النقد الدولي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له، مع مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي جهاد أزور، ونائب مدير ادارة الأسواق المالية والنقدية ميقل سافاستانو، وممثلين عن المكتب التنفيذي للصندوق، وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن الخميس، مناقشة سبل دعم صندوق النقد الدولي لقدرات مصرف ليبيا المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية، وبرنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

وأشاد الحاضرون عن الصندوق بدور المصرف المركزي الهام خلال طيلة الفترات الماضية في استدامة الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي.