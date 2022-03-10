السفير الأمريكي يتحدث عن مفاوضات بين باشاغا والدبيبة لإنهاء الخلاف السياسي

العنوان-طرابلس

أعلن، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، استعداد كل من رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، للدخول في مفاوضات لإيجاد حل للخلاف السياسي.

وقال نورلاند، إنه تحدث الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، لافتًا إلى أنه يشيد باستعداد باشاغا لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة.

وأضاف نورلاند، أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد”

وفي السياق، السفير الأمريكي إنه تواصل مع رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ولفت إلى التزام الدبيبة بـ “حماية الأرواح وكذلك استعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي”.