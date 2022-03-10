المكتب الإعلامي للحكومة الليبية يؤكد دخول الحكومة لطرابلس في القريب العاجل

أكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها وفي استكمال كل الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون.

وكشفت الحكومة الليبية في بيان صدر الخميس، أن عودة الرتل العسكري التابع للحكومة إلى مدينة مصراتة جاء “استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولاً عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية”، شريطة أن تتوقف حكومة الوحدة عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وفق وصف البيان.

واتهم البيان حكومة الوحدة باغتصاب السلطة بعد رفضها قرار مجلس النواب، واتخاذ السكان المدنيين في العاصمة طرابلس دروعاً بشرية، والقيام بإجراءات تعسفية تُشكل خرقاً ومخالفة لكل القوانين عبر رفض تسليم السلطة والتهديد باستخدام القوة داخل طرابلس، مضيفاً أن القوة التي اتجهت الخميس إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب.

واعتبر البيان إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية بين الشرق والغرب لمنع دخول رئاسة الحكومة والوزراء انتهاك لقرارات مجلس الأمن، واتفاق وقف إطلاق النار، واتفاقات لجنة 5+5، علاوة على اختطاف الوزراء ومنعهم من أداء القسم القانوني.

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