وزارة الخارجية: نجلاء المنقوش من أشجع 12 امرأة على مستوى العالم

قالت وزارة الخارجية، إن وكـلاء وزارة الخارجية و التعاون الدولي و مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة و كافة موظفي البعثات الليبية بالخارج و سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى دولة ليبيا وكافة الزملاء بالوزارة،يقدمون أطيب التهاني لمعالي الوزيرة “نجلاء المنقوش”بمناسبة حصولها على الجائزة الدولية للشجاعة لعام 2022 والتي تُمنح لـ12 إمرأة حول العالم.

وتابعت الوزارة، في بيان: “نغتنم هذه السانحة لنعبر عن عظيم فخرنا وتقديرنا لكم ولكافة النساء في ليبيا من خلاكم يظهر للعالم مدى قوة وحضور المرأة الليبية على مستوى المشاركة والقيادة الفاعلة فى تقدم وازدهار الوطن”.