ليبيا الان

نورلاند يدعو لحل الخلاف السياسي من خلال المفاوضات وليس القوة

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثنى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على استعداد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لتهدئة التوترات، والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة.

وشدد نورلاند خلال مكالمة هاتفية أجراها ليل الخميس مع باشاغا، على أن استقرار ووحدة البلاد لا يمكن أن يستمر إلا من خلال الحوار واحترام الحق في حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أن تفاهمات أدت إلى عودة الرتل العسكري التابع لباشاغا الخميس إلى مدينة مصراتة، عقب تمركزه في منطقة الزطارنة بالقربوللي، وسط توتر عسكري تشهده العاصمة طرابلس منذ أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك