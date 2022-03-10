نورلاند يدعو لحل الخلاف السياسي من خلال المفاوضات وليس القوة

أثنى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على استعداد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لتهدئة التوترات، والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة.

وشدد نورلاند خلال مكالمة هاتفية أجراها ليل الخميس مع باشاغا، على أن استقرار ووحدة البلاد لا يمكن أن يستمر إلا من خلال الحوار واحترام الحق في حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أن تفاهمات أدت إلى عودة الرتل العسكري التابع لباشاغا الخميس إلى مدينة مصراتة، عقب تمركزه في منطقة الزطارنة بالقربوللي، وسط توتر عسكري تشهده العاصمة طرابلس منذ أيام.

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