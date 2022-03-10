البيوضي: مازال هناك فرصة حقيقية لإنجاز الانتخابات في ليبيا

حذر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، من وقوع أي تصادم عسكري بسبب عملية التسليم والتسلم بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا يمكن أن يتواجد جسمان متصارعان ومتعنثان ومعززان بالنصوص القانونية في مكان واحد”.

وأضاف:” وكذا مجموعات أمنية تابعة لأحدهما في خاصرة الآخر، وبالتالي حتمية التصادم العسكري هي الخيار الوحيد الذي سيمضيان فيه، خصوصا في ظل سياسات توحي بالتحدي والمواجهة ما يعزز مخاوف كل طرف ويفعه للتمترس خلف مواقفه”.

ولفت إلى أن الحل هو البحث عن حلول عقلنة الأزمة والاتجاه نحو المنتصف في تقديم البدائل الممكنة، و الأهم لا زال هناك فرصة حقيقية واتخاذ تدابير ممكنة بموجبها نتجه موحدين نحو صناديق الاقتراع، وليقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يمثلهم في إدارة الدولة ويجددوا شرعية مؤسساتهم”.