نورلاند يهاتف الدبيبة ويثني على استجابته للتهدئة

أجرى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند -الخميس- اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفقاً لما ذكرته السفارة الأميركية بطرابلس في تغريدة على حسابها في تويتر.

وأعرب السفير الأميركي عن تقديره لالتزام الدبيبة بحماية الأرواح، واستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي- وفقاً لما نقله حساب السفارة عن نورلاند.

يشار إلى أن السفير نورلاند تحدث أيضاً في وقت سابق من مساء الخميس مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مشيداً باستعداده كذلك لتهدئة توترات الخميس والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة، في إشارة للتحشيدات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس وأطرافها من تحرك أرتال عربات مسلحة تابعة لطرفي النزاع على الحكومة.

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