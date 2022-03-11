باشاغا: لأول مرة هناك تقارب بين شرق وغرب ليبيا.. والانتخابات سبيل حل الأزمة

قال رئيس الوزراء، فتحي باشاغا، إنه “يعتزم التواجد في عاصمة البلاد ومقر حكومته في غضون أيام”.

وأعرب فتحي باشاغا عن اعتقاده بأن “ليبيا التي مزقتها الحرب يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال وأن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبًا، وهي السبيل الوحيد للخروج من الصراع الليبي المستمر منذ عقد من الزمان”.

وقال باشاغا في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس يوم أمس الأربعاء في مدينة طبرق “الحل السياسي الوحيد في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

واستبعد باشاغا احتمال عودة العنف، قائلا إن “الجهود جارية لإيجاد تسوية سلمية للمأزق والسماح لحكومته بالعمل من العاصمة، ولن تكون هناك نزاعات ولا حروب أهلية، وقال “هذا الوضع لن يعود مرة أخرى، سنكون في طرابلس خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة”.

وقال: “لأول مرة هناك تقارب حقيقي بين الشرق والغرب الليبي وهذه خطوة جيدة”.