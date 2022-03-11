السفير الأمريكي: أشيد باستعداد باشاغا لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الشخصي ريتشارد نورلاند، إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن السفير نورلاند قال: ”تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف فتحي باشاغا ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف”.

وأضاف: ”أشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي”.

وتابع: ”لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد”.

وفي ذات السياق قال السفير الأمريكي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة أعرب عن التزامه بحماية الأرواح والدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن نورلاند قال: ”في اتصال مع عبد الحميد الدبيبة الليلة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.”