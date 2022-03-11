بعد تحريضه هو ووالده على القتال.. السويحلي: عدم إراقة قطرة دم واحدة هدفنا الأسمى والأرقى

قال بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي إن “الهدف الأسمى والأرقى الذي تحقق اليوم هو عدم إراقة قطرة دم واحدة”، بحسب زعمه.

وأضاف السويحلي، عبر حسابه على “فيسبوك”: ”انتهى كل شيء وعاد الهدوء، وتم حل الخلاف بشكل سلمي، ويبقى بعض المسائل البسيطة ستحل اجتماعيا”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “الحكومة الأمريكية اتفقت مع حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، خلال الأيام الماضية، على تنسيق الجهود في ما يخص استقرار واستمرار إمدادات النفط والغاز من ليبيا، وذلك لتغطية النقص الحاصل نتيجة حظر النفط من روسيا”، بحسب زعمه.

الجدير بالذكر بأن السويحلي وأباه وصفا جلسة منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بالمسرحية الهزلية.