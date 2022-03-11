نورلاند: الدبيبة أبلغني باستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي

قال ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعرب عن التزامه بحماية الأرواح والدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن السفير نورلاند قال:” في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليلة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.”

وكان نورلاند، قال في وقت سابق، من اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، فإن السفير نورلاند قال:” تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف فتحي باشاغا ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف”.

وأضاف السفير نورلاند:” أشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي”.

وتابع السفير نورلاند:” لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد”.

وكانت القوات العسكرية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، انسحبت إلى تمركزاتها السابقة بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.