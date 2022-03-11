المشري: نحن لا ندعم أي من الحكومتين ويجب تجميد العملية بالكامل

قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن: “فتحي باشاغا كان يعلم أن تغيير الحكومة بدون إنهاء القاعدة الدستورية يعتبر تجاوزا لما تم الاتفاق عليه، ويجب تجميد العملية الحالية بالكامل ومازلنا نعترض على المادة الخامسة من التعديل الدستوري”.

أضاف رئيس مجلس الدولة الاستشاري في حوار مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن: “باشاغا كان مندفعا ولا يزال، وليس لديه أي مشكلة في حدوث تعطيل للمسار الدستوري، والمنطقة الغربية لن تقبل بقوانين معيبة، وفكرنا في التصعيد ضد كل من أيد هذه القوانين سواء كانوا أفراداً أو دول” على حد تعبيره.

وتابع قائلًا أن مجلسه لا يدعم أي من الحكومتين، وباشاغا كان عليه أنا يأتي ليعرض برنامجه علينا أولاً، ونحن نحاول تقليص الخسائر في صفنا بعد حدوث الخلاف الحالي.