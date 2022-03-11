بعد انسحاب قوات باشاغا.. السويحلي: عدم إراقة قطرة دم واحدة هدفنا الأسمى والأرقى

قال بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي- تعليقا على انسحاب قوات الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى تمركزاتها الأولى- إن الهدف الأسمى والأرقى الذي تحقق اليوم هو عدم إراقة قطرة دم واحدة.

وأضاف السويحلي الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك”:” انتهى كل شيء وعاد الهدوء، وتم حل الخلاف بشكل سلمي، ويبقى بعض المسائل البسيطة ستحل اجتماعيا”.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية اتفقت مع حكومة الوحدة الوطنية ، خلال الأيام الماضية، على تنسيق الجهود في ما يخص استقرار واستمرار إمدادات النفط والغاز من ليبيا، وذلك لتغطية النقص الحاصل نتيجة حظر النفط من روسيا.

وكانت القوات العسكرية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، انسحبت إلى تمركزاتها السابقة بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.