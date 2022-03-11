‏القماطي: هناك اتفاق بين كل الأطراف أن خيار الحرب مرفوض ولن يحدث أبدا

قال رئيس ‎ما يعرف بـ«حزب التغيير» جمعة القماطي، إن العاصمة الليبية طرابلس مستقرة، وأن خيار الاقتتال والحرب مرفوض ولن يحدث أبدا.

وزعم القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعيدا عن الظاهرة المحمومة لبيانات الاستقالة المزورة، الأوضاع هنا في طرابلس مستقرة، يسودها الهدوء مع وعي واتفاق ضمني بين كل الأطراف أن خيار الاقتتال والحرب مرفوض ولن يحدث أبدا”.

‏وأضاف:” بداية الحل لأزمة ليبيا السياسية هو انتخابات في أسرع وقت هذا العام، تجدد الشرعية من الشعب، والوصول إلى دستور توافقي دائم”.