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‏القماطي: هناك اتفاق بين كل الأطراف أن خيار الحرب مرفوض ولن يحدث أبدا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ‎ما يعرف بـ«حزب التغيير» جمعة القماطي، إن العاصمة الليبية طرابلس مستقرة، وأن خيار الاقتتال والحرب مرفوض ولن يحدث أبدا.

وزعم القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعيدا عن الظاهرة المحمومة لبيانات الاستقالة المزورة، الأوضاع هنا في طرابلس مستقرة، يسودها الهدوء مع وعي واتفاق ضمني بين كل الأطراف أن خيار الاقتتال والحرب مرفوض ولن يحدث أبدا”.

‏وأضاف:” بداية الحل لأزمة ليبيا السياسية هو انتخابات في أسرع وقت هذا العام، تجدد الشرعية من الشعب، والوصول إلى دستور توافقي دائم”.

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صحيفة الساعة 24

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