الهنقاري: لا غالب ولا مغلوب كلنا ننتصر للوطن

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن انسحاب القوات العسكرية التابعة لـ”فتحي باشاغا”، إلى تمركزاتها السابقة، جعل الوضع في طرابلس لا غالب ولا مغلوب”.

وزعم الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا غالب ولا مغلوب، كلنا ننتصر للوطن”.

وكانت القوات العسكرية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، انسحبت من العاصمة الليبية طرابلس إلى تمركزاتها السابقة بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.