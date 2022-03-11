اليعقوبي: انتهاء شرعية حكومة الدبيبة وإسقاطها أهم إنجاز سياسي

اعتبرت السيدة اليعقوبي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن تواصل ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أمس الخميس، انتهاء لشرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت اليعقوبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أهم إنجاز سياسي تم هو إسقاط حكومة الرشوة ونهاية حكومة الفساد، وانتهاء شرعية حكومة الدبيبة، رفعت الأقلام وجفت الصحف” .

وكان ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي، قال إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن السفير نورلاند قال:” تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف فتحي باشاغا ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف”.

وأضاف السفير نورلاند:” أشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي”.

وتابع السفير نورلاند:” لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد”.

وكانت القوات العسكرية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا انسحبت إلى تمركزاتها السابقة بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.