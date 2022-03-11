جريدة «الوسط»: استعراضات للقوة تعزز مخاوف العودة إلى مربع الصدام

تهدد الأزمة السياسية الجديدة جراء وجود حكومتين، بضرب السلام الهش في مقتل، خصوصاً مع ما يتردد من انقسامات عسكرية في المنطقة الغربية، تؤججها الاستعراضات والتصريحات المتتالية من قبل مؤيدي الحكومتين، وفي المقابل تفضل البعثة الأممية، ومعها الدول المؤثرة، أو ما نسميه المجتمع الدولي التزام الحياد، مع الدعوة إلى العودة باتجاه المسار الانتخابي، والترقب في انتظار ما ستسفر عنه تطورات المشهد في ليبيا.

أمام ذلك تتزايد مخاوف انفلات الخلاف السياسي الحالي، وتحوله إلى صدام مسلح بين التشكيلات المسلحة الموالية لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة من جهة أخرى، وهو أكثر ما يقلق الشارع الليبي المنهك من الحروب والأزمات، بعد تلويح بعض هذه التشكيلات باستخدام القوة لمنع دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس لبدء مهامها، في وقت لجأت فيه حكومة الدبيبة إلى غلق المجال الجوي الداخلي، للحيلولة دون أداء وزراء حكومة الأول من المنطقة الغربية اليمين أمام مجلس النواب في طبرق، ما أثار الاستهجان محلياً ودولياً.

باشاغا ورسائل الطمأنة

وحاول وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة باشاغا بث رسائل طمأنة استباقية، ملخصها تأكيده أن استلامه السلطة سيكون بـ«قوة القانون» وليس بقانون القوة، وإجرائه جولة خاطفة شملت المدن التي تنشط فيها التشكيلات المسلحة غرب البلاد، وفي خطاب إلى المجتمع الدولي وعد باشاغا بتنظيم الانتخابات مطالباً بدعمهم، مجدداً رفضه الحرب ومنتقداً الدبيبة الذي «أهدر أموال الدولة دون خطة كأنها أتت من جيبه» وفق تعبيره.

للاطلاع على العدد 329 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

لكن في موازاة ذلك، وفي خطوة تصعيدية، أمر وزير الداخلية بحكومة باشاغا، اللواء عصام بوزريبة، في بيان مصور مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر، متمسكاً بأداء مهامه دون أي تردد من داخل العاصمة طرابلس، وتزامن هذا مع تنفيذ وحدات من قوات القيادة العامة تمريناً عسكرياً الثلاثاء جنوب منطقة سلوق جنوب غرب بنغازي، تضمن إطلاق صواريخ «أرض-أرض»، ما لفت الأنظار نحو مغزى توقيت الحدث. وفي الأثناء، شوهد في عدد من المناطق الغربية، بينها العاصمة طرابلس ظهور مسلح لقوة «دعم الانتخابات والاستقرار» المشكلة حديثاً بقرار من عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع في حكومته، مخصصاً لها 100 مليون دينار ليبي، وهي المسؤولة عن احتجاز ثلاثة وزراء في حكومة باشاغا قبل أيام.

رسائل الدبيبة من افتتاح مركز إيواء للمهاجرين

وفي ما يبدو أنه رسالة إلى الخارج المنشغل بقضية تدفق المهاجرين، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس، مركزاً عصرياً لإيواء المهاجرين العرب يضم عيادات وصالات رياضية ومركز معلومات خاص بتواصل المهاجرين مع عائلاتهم، وقبلها حاول الدبيبة إقناع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بمساعيه لإنهاء تمديد المرحلة الانتقالية واستعرض خلال لقاء سفراء كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا واليونان وهولندا والكونغو ومصر وقطر والجزائر وتونس خطة حكومته بشأن الانتخابات، وقال إنها «جاءت لتتناغم مع خطة الأمم المتحدة، والتي تهدف لإنهاء كافة الأجسام الموجودة في المشهد السياسي، وعلى رأسها حكومة الوحدة»، وانضم إليهم أيضاً سفراء آخرون عبر تقنية الفيديو بينهم سفير الولايات المتحدة، ريتشارد نورلاند، ولم تخل دعوة الدبيبة من شكوك أبدتها مصادر دبلوماسية غربية بشأن إمكانية إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل، إذا ظل الوضع المتأزم قائماً.

نورلاند يحث على وقف التصعيد

وجدد السفير السفير الأميركي تأكيد أن بلاده «تواصل الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف»، وقال مغرداً عقب اجتماع استضافه مع دبلوماسيين أجانب الثلاثاء «كانت تلك رسالتي إلى عبدالحميد الدبيبة، وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة أيضاً مع فتحي باشاغا»، وهنا لوحظ أن نورلاند لم يعط الصفة الحكومية لأي من الدبيبة وباشاغا، مكتفياً بذكر اسميهما مجردين، تجنباً لأي التباس قد يفهم منه اعتراف بأي من الحكومتين، ما يعني وضع واشنطن الطرفين في سلة واحدة.

وفي سياق المساعي لمنع استمرار التصعيد، لوح المجتمع الدولي مجدداً بمعاقبة معرقلي العملية السياسية حسب بيان لسفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكررت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة، التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال بعثتها، والمستشارة ستيفاني وليامز، للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وتسهيل الحوار بين الجهات السياسية والأمنية والاقتصادية الفاعلة.

للاطلاع على العدد 329 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

عقيلة يرفض «التدخل» في قرارات مجلس النواب

وخلال لقائه وليامز، أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الإثنين، عن رفضه أي تدخل في قرارات المجلس، وشدد على أنها «قانونية، وغير قابلة للتصديق من أي جهة كانت»، في إشارة إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ما فسر بموقف لا يستجيب لمبادرة وليامز، في وقت أعلن فيه 50 نائباً خلال الساعات الماضية، تأسيس كتلة معارضة لإجراءات البرلمان، الداعية لتولي حكومة باشاغا السلطة وتنظيم انتخابات خلال 14 شهراً.

ويبدو أن المشهد العام في ليبيا بقدر ما يفتح الباب على عديد الاحتمالات، بقدر ما سيشهد سباقاً بين تحركات مقلقة على الأرض، والمسار الذي ستتخذه مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بالدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، تجتمع في 15 مارس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المزمعة، وهي المبادرة التي صارت محور لقاءات وليامز مع مختلف الأطراف السياسية، آخرهم رئيس المجلس الرئاسي الأربعاء.