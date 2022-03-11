النعّاس: البرلمان لا يملك الصفة التشريعية وأغلب قراراته حبر على ورق

هاجم محمد النعاس الذي تقدمه قنوات الإخوان على أنه محلل عسكري، مجلس النواب على خلفية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ووصفه بأنه “برلمان طبرق أعجب برلمان عرفه التاريخ السياسى الحديث” بحسب تعبيره.

وقال النعاس في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن مجلس النواب “يجتمع بطريقة عجيبة ، ويصدر قراراته بطريقة عجيبة ، تحكمه العقلية القبلية الجهوية المتخلفة التى لا تعرف للسياسة وجها ولا للإستراتيجية شكلا ولا موضوعا”، على حد قوله.

وتابع: “يصدر قرارات مفصلية مثل سحب الثقة من الحكومة أو تغييرها ثم لا يستطيع تنفيذها لأنه لا يملك البعد الوطنى ولا الصفة التشريعية الأصيلة التى تؤهله وتمكنه من ذلك ، وعليه فأغلب قراراته تعتبر حبرا على ورق”، وفق ادعائه.

وأضاف النعاس أن “شرعية قرارات البرلمان مرهونة بالإرادة الأجنبية المتمثلة فى الأمم المتحدة أو غرفة العمليات الدولية التى تقودها أمريكا” بحسب زعمه.

وواصل: “وعليه فهو برلمان فاقد للكرامة الوطنية ، وأعضاؤه لا يمثلون الشعب الليبى وإنما هم عبارة عن موظفين انتهازيين يقتاتون من الدماء النازفة من جراح شعبهم المسكين، بئس البرلمان وبئس الأعضاء أعضاؤه”، وفق تعبيره.