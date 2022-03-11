بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 11 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 11 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق ،بينما تبقي أجواء شتوية واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد خاصة على مناطق الساحلية .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الأحد على مناطق الساحلية مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-19) مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون نشطة نسبيا هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (13- 19) مْ، ولاتتجاوز (09) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).