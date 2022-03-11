ثابت: قرار الجامعة العربية يؤكد التزامها بوحدة وسيادة ليبيا

رحب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت بمشروع قرار الشؤون العربية والأمن القومي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الصادر عن مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري، والذي أتى على ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ (2022/3/7).

وقال السفير عبدالمطلب ثابت، في بيان للمندوبية الليبية، إن هذا القرار عبر عن التضامن الكامل مع دولة ليبيا، مؤكدا الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

وتابع ثابت، أن القرار يرفض رفض قاطعا كافة أنواع التدخل الخارجي، كذلك دعم المسار الانتخابي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، الحل الوحيد للمشكلة السياسية في ليبيا، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن القرار العربي يدعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) ويؤكد على استقلالية قرارها، الرامي إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن، بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بدون استثناء، وفى مدى زمني محدد بما يحفظ سيادتها ووحدتها.

وأشاد السفير عبدالمطلب ثابت، بدور جامعة الدول العربية، لدعم عملية الاستقرار فيها، وما تقوم به من جهود للتوصل إلى تسوية سياسية من أجل حل الأزمة الليبية.