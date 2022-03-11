العقوري يوجه دعوة لهورندل لزيارة مقر البرلمان

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالاً بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة كارولين هورندل، أكد من خلاله حرص مجلس النواب على دعم جميع المبادرات التي تعزز الوحدة وتجنب البلاد خيار الاقتتال والانقسام.

وأشار العقوري إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني على ملف الإصلاح الاقتصادي، والذي أثر على حياة المواطن الليبي، كما تحدث الجانبان عن آفاق التعاون في مجال تطوير المصارف وإدارة المناطق الحرة والتعليم.

كما وجه العقوري دعوة للسفيرة لزيارة مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمزيد من التشاور والتباحث لأجل إيجاد أرضية مشتركة للعمل.

من جانبها، أكدت هورندل حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها، وثمنت دور رئيس لجنة الشؤون الخارجية في تعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني.

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