الارصاد: اجواء شتوية وامطار متفرقة اليوم.. وهذا موعد اعتدال الطقس

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 11/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق ، حيث تميل درجات الحرارة للدفء نهاراً على مناطق الشمال الغربي ، ويشمل الأعتدال مناطق الشمال الشرقي بدايةً من يوم الغد.

وتبقي أجواء شتوية باردة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط امطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مناطق الجبل الاخضر واقص الساحل الشرقي.

والله اعلم