طقس معتدل في الغرب والجنوب وشتوي ماطر في الشرق

أخبار ليبيا24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بقاء حالة الطقس دون تغيير على أغلب المناطق، بينما تبقي أجواء شتوية واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وبيّنت نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء صافية إلى قليلة السحب في المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت، والسحب تتكاثر يوم الأحد خاصة على مناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الأحد على مناطق الساحلية مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-19) مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على أغلب المناطق.

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #طقس | الأرصاد: لا تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق بينما تبقي الأجواء شتوية واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي. pic.twitter.com/lZY1GFMe5B — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) March 11, 2022

حالة الجو في الشرق

أمّا في المنطقة الممتدة من الخليج حتى أمساعد والواحات ومراده، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي لليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح، شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون نشطة نسبيا هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13- 19) مئوية، ولا تتجاوز (09) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس بالجنوب

وفي جنوب غرب البلاد، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-24) مئوية. وتسجل ارتفاعا طفيفا على أغلب المناطق.

وفي جنوب شرق البلاد، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 20) مئوية. وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.