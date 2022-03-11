مصطفى يحيى: “5+5” تعمل دون تأثر بالأزمة السياسية

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مصطفى يحيى‬، إن التوافق بين أعضاء اللجنة لم يتأثر بما يحصل من تأزم سياسي.

وأكد يحيى في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن عمل اللجنة بين الشرق والغرب مستمر دون توقف والتواصل لم ينقطع، لافتا إلى أن العمل قائم على تنفيذ الخطط الموضوعة في وقت سابق.

يذكر أن قوات تابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا توافدت إلى طرابلس، قبل أن تعود إلى تمركزاتها حقنا للدماء في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على عدم تسليم مهامها وغلق المجال الجوي والطرق المؤدية إلى العاصمة.