«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترًا.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة.