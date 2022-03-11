لنقي: أدين ما قام به جهاز الأمن الداخلي من القبض على ناشط بتهمة الإلحاد

ليبيا – أدانت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي بشدة ما قام به جهاز الأمن الداخلي من القبض على طالب علوم سياسية ناشط في مجال حرية التعبير يعمل مع العديد من المنظمات المحلية والدولية بتهمة الإلحاد وتصويره وهو يتلو الاعترافات.

لنقي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن ما قام به جهاز الأمن الداخلي مخالف للإعلان الدستوري الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأوضحت أن في المادة 21 في الدستور الليبي (دستور الاستقلال) الذي وضعه الآباء المؤسسون: حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين والمقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب العام.

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