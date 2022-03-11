حرارة منخفضة في غالبية مناطق ليبيا مع أمطار متفرقة على الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغيير في حالة الطقس على غالبية المناطق، بينما تبقى أجواء شتوية واحتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر الأحد خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة الأحد على المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و19 درجة مئوية على غالبيةالمناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا السبت.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون نشطة نسبيا الجمعة على مناطق الجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و19 درجة مئوية على غالبية المناطق و لا تتجاوز تسع درجات على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا السبت كذلك.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة؛ صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال السبت والأحد القادمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية